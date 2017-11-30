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    Трамп прокомментировал возможность отставки госсекретаря США

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона, о которой написали некоторые СМИ.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Рекс здесь", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов, не разъяснив свою позицию.

    Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что директор ЦРУ Майк Помпео может заменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, а самого Помпео – сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон, который, по словам источников издания, уже дал понять, что примет такое предложение.

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