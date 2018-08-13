Трамп прокомментировал увольнение оскорблявшего его сотрудника ФБР

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп приветствует увольнение сотрудника ФБР Питера Стржока, который известен оскорбительными высказываниями в адрес президента США.

Как сообщает Report, Трамп подчеркнул, что «никакого сговора и никакого препятствования» правосудию с его стороны не было.

«Агент Питер Стржок был только что уволен из ФБР — наконец-то. Список плохих фигур в ФБР и Минюсте становится всё длиннее и длиннее. Учитывая, что Стржок был во главе «охоты на ведьм», означает ли это, что она завершится?» — написал он в Twitter.

«Стржок вёл ложное расследование в отношении жуликоватой Хиллари Клинтон. Это — полный обман американского общества и оно должно быть пересмотрено должным образом», — добавил он.