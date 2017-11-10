Трамп прокомментировал свой визит в Китай

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп назвал плодотворными переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report, об этом написал он в Twitter.

"Мои переговоры с председателем Си Цзиньпином были очень плодотворными как в торговле, так и в вопросе Северной Кореи. Он очень уважаемый и могущественный представитель своего народа", - написал он в Twitter.

Ранее Си Цзиньпин отметил историческую важность визита Трампа в Китай.

Китай и США в ходе визита американского лидера в Пекин подписали ряд торговых соглашений на сумму более $250 млрд.