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Трамп прокомментировал снижение ФРС США базовой ставки

​Трамп прокомментировал снижение ФРС США базовой ставки

Американский президент Дональд Трамп посчитал недостаточным снижение Федеральной резервной системы США (ФРС) базовой ставки на 25 базисных пунктов.

Как передает Report, об этом написал лидер США в своём Twitter.

«(Глава ФРС США Джером. — RT) Пауэлл, как всегда, разочаровал нас, но как минимум он покончил с периодом количественного ужесточения, который не должен был начинаться — и не было бы инфляции», — написал Трамп.

Трамп также выразил мнение, что ему не удастся получить большой поддержки от ФРС.

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