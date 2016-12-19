Трамп прокомментировал призывы к выборщикам голосовать против него

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп ответил на многочисленные призывы к выборщикам от Республиканской партии голосовать против него.

"Если бы мои многочисленные сторонники действовали и выступали с угрозами так же, как те, кто проиграл выборы, их бы презирали и жутко обзывали". Как сообщает Report, об этом Трамп написал на своей странице Twitter.

Ранее профессор права в Стэнфордском университете Лоуренс Лессиг заявил, что 20 выборщиков-республиканцев готовы отказаться голосовать за избранного президента США Дональда Трампа.

Голосование Коллегии выборщиков запланировано на 19 декабря. Все 538 человек, 306 республиканцев и 232 демократа, соберутся в столицах своих штатов, чтобы проголосовать.

В настоящее время выступающие против Трампа активисты пытаются убедить не менее 37 республиканцев проголосовать против Трампа, чтобы он не мог быть признан победителем на выборах президента США.