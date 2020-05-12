Трамп прокомментировал попытку китайских хакеров украсть данные о вакцине от коронавируса

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/8b27130a74dd2e11a189db1c53cc1177/51065d37-02bc-43a1-b5a5-fb6fdd9168b3_292.jpg

"США внимательно следят за ситуацией с предполагаемой попыткой китайских хакеров украсть данные по разработке вакцины против коронавируса".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент страны Дональд Трамп заявил журналистам 11 мая.

"Ничего нового. Вы мне говорите теперь, что они пытаются взломать нас. Я говорю: ничего нового. Мы очень внимательно следим за этим", - сказал Трамп.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности США намерены выпустить предупреждение, что китайские хакеры и шпионы пытаются украсть исследования американских ученых, направленные на разработку вакцин против коронавируса.