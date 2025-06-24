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Трамп прокомментировал перемирие между Ираном и Израилем

Трамп прокомментировал перемирие между Ираном и Израилем Заключенное между Израилем и Ираном перемирие не имеет временных ограничений, оно будет "действовать вечно".
Другие страны
24 июня 2025 г. 04:38
Трамп прокомментировал перемирие между Ираном и Израилем

Заключенное между Израилем и Ираном перемирие не имеет временных ограничений, оно будет "действовать вечно".

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

"Я думаю, что прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно", — заверил политик.

Он добавил, что война "полностью окончена", заявив, что не верит, что Израиль и Иран "когда-либо снова будут стрелять друг в друга".

Ранее Трамп заявил, что Тель-Авив и Тегеран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

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