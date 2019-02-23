Трамп прокомментировал отказ Amazon разместить штаб-квартиру в Нью-Йорке

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что отказ компании Amazon от размещения штаб-квартиры в Нью-Йорке является большой потерей для его экономики, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что это большая потеря для Нью-Йорка. Если вы посмотрите на это, я думаю, что они могли бы достичь лучшего соглашения. Я думаю, что это большая потеря для Нью-Йорка. Три миллиарда долларов был не чек на эту сумму, это были налоги, это были рабочие места. Это тот подход, который уводит нашу страну радикально влево. Но совершенно очевидно, что это нехорошо ни для рабочих мест, ни для экономики", - сказал Трамп на встрече в журналистами.

В ноябре прошлого года компания объявила о том, что откроет новые штаб-квартиры в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Открытие штаб-квартиры в Нью-Йорке могло принести в казну 13,5 миллиарда долларов в виде налоговых поступлений и десятки тысяч новых рабочих мест. Однако компания столкнулась с жесткой критикой от местных законодателей, которые не были согласны с предоставлением одной из самых богатых компаний мира налоговых послаблений и субсидий.

Компания в своем заявлении отметила, что несмотря на то, что 70% жителей города поддерживали планы строительства, ряд политиков высказались против.

"После долгих размышлений и обсуждений мы приняли решение не продвигать дальше наши планы по строительству штаб-квартиры Amazon в Лонг-Айленд-Сити в Квинсе. Для Amazon решение построить новую штаб-квартиру требует позитивных отношений, основанных на сотрудничестве с властями штата и местными властями, которые бы оказывали поддержку в долгосрочной перспективе", - отмечалось в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте.