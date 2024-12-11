Трамп прокомментировал назначение своего свата послом США во Франции

Назначение Чарльза Кушнера (он приходится свекром дочери избранного президента США Дональда Трампа - Иванки Трамп) послом Соединенных Штатов во Франции связана с особым отношением к этой стране.

Назначение Чарльза Кушнера (он приходится свекром дочери избранного президента США Дональда Трампа - Иванки Трамп) послом Соединенных Штатов во Франции связана с особым отношением к этой стране.

Как передает Report, об этом в интервью газете Paris Match заявил Дональд Трамп.

"Да, это особое отношение. Не каждый день приходится назначать члена своей семьи для работы в другой стране. Он свекор Иванки и мой очень хороший друг, а также очень талантливый и элегантный человек. Он рад этой миссии", - заявил Трамп.

Он также отметил, что приоритетом в отношениях между двумя странами будут вопросы, связанные с торговлей, обороной и украинским кризисом.

Старший сын Кушнера Джаред был старшим советником администрации Трампа в его первый президентский срок.