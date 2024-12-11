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Трамп прокомментировал назначение своего свата послом США во Франции

Трамп прокомментировал назначение своего свата послом США во Франции Назначение Чарльза Кушнера (он приходится свекром дочери избранного президента США Дональда Трампа - Иванки Трамп) послом Соединенных Штатов во Франции связана с особым отношением к этой стране.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 13:26
Трамп прокомментировал назначение своего свата послом США во Франции

Назначение Чарльза Кушнера (он приходится свекром дочери избранного президента США Дональда Трампа - Иванки Трамп) послом Соединенных Штатов во Франции связана с особым отношением к этой стране.

Как передает Report, об этом в интервью газете Paris Match заявил Дональд Трамп.

"Да, это особое отношение. Не каждый день приходится назначать члена своей семьи для работы в другой стране. Он свекор Иванки и мой очень хороший друг, а также очень талантливый и элегантный человек. Он рад этой миссии", - заявил Трамп.

Он также отметил, что приоритетом в отношениях между двумя странами будут вопросы, связанные с торговлей, обороной и украинским кризисом.

Старший сын Кушнера Джаред был старшим советником администрации Трампа в его первый президентский срок.

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Версия на английском языке Trump talks on appointment of his brother-in-law as US envoy to France
Версия на азербайджанском языке Tramp qudasının ABŞ-nin Fransadakı səfiri təyin edilməsinə münasibət bildirib

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