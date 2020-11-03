О нас
Report Georgia
Аудио новости

Трамп прокомментировал ход президентских выборов 

Трамп прокомментировал ход президентских выборов  Президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия уверенно идет вперед на выборах, в том числе в ключевых штатах, включая Флориду
Другие страны
3 ноября 2020 г. 22:52
Трамп прокомментировал ход президентских выборов 

Президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия уверенно идет вперед на выборах, в том числе в ключевых штатах, включая Флориду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступление президента транслировали ведущие американские телеканалы.

"Я слышал, что мы хорошо (ведем) во Флориде, Аризоне, невероятно в Техасе, - сказал Трамп, выступая перед сотрудниками его республиканского избирательного штаба в Вирджинии. - Я слышал, что мы ведем везде, это отлично".

В ходе посещения своего избирательного штаба глава Белого дома также призвал граждан США к преодолению межпартийных распрей. "Все должны прийти к согласию, и я думаю, что успех заставляет нас сплотиться", - сказал он, подчеркнув экономические достижения своей администрации. "Наблюдается действительно невероятное единство, никто такого раньше не видел", - убежден Трамп.

Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах является демократ Джозеф Байден. Напарники Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претенденты на пост вице-президента США, - Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание: в 2016 году он одержал в битве за Белый дом победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp respublikaçıların seçkilərdə əzmlə irəli getdiyini deyib

Новости партнеров

Самое читаемое

Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17
Загнанные в тупик армянские власти источают трупный запах
Загнанные в тупик армянские власти источают "трупный запах"
28 октября 2020 г. 17:44
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
1 ноября 2020 г. 18:06
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
1 ноября 2020 г. 15:39
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
30 октября 2020 г. 18:13
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
1 ноября 2020 г. 17:50
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
28 октября 2020 г. 22:16
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
31 октября 2020 г. 13:29
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
30 октября 2020 г. 13:11
Кремль не удостоил Пашиняна ответом
Кремль не удостоил Пашиняна ответом
31 октября 2020 г. 12:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi