Трамп прокомментировал ход президентских выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия уверенно идет вперед на выборах, в том числе в ключевых штатах, включая Флориду

Президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия уверенно идет вперед на выборах, в том числе в ключевых штатах, включая Флориду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступление президента транслировали ведущие американские телеканалы.

"Я слышал, что мы хорошо (ведем) во Флориде, Аризоне, невероятно в Техасе, - сказал Трамп, выступая перед сотрудниками его республиканского избирательного штаба в Вирджинии. - Я слышал, что мы ведем везде, это отлично".

В ходе посещения своего избирательного штаба глава Белого дома также призвал граждан США к преодолению межпартийных распрей. "Все должны прийти к согласию, и я думаю, что успех заставляет нас сплотиться", - сказал он, подчеркнув экономические достижения своей администрации. "Наблюдается действительно невероятное единство, никто такого раньше не видел", - убежден Трамп.

Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах является демократ Джозеф Байден. Напарники Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претенденты на пост вице-президента США, - Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание: в 2016 году он одержал в битве за Белый дом победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.