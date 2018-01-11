Трамп пройдет первое с момента вступления на пост президента медобследование

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в пятницу пройдет медобследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в окрестностях Вашингтона.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг телекомпания ABC со ссылкой на представителя Белого дома.

По ее данным, медицинское обследование 71-летнего президента проведет группа специалистов под руководством личного президентского врача Ронни Джексона.

Как отметила телекомпания, медобследование Трампа станет первым с момента вступления его на пост президента и пройдет в условиях, когда его оппоненты поднимают вопрос о состоянии его здоровья. Сам Трамп в минувшую субботу в Twitter заявил, что на протяжении всей жизни двумя его "величайшими активами были психическая устойчивость и настоящий ум".