Трамп произвел ряд назначений на посты в аппарате Белого дома

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп произвел ряд новых кадровых назначений в будущий аппарат Белого дома. Как сообщает Report, об этом сообщает переходный штаб республиканца.

В заявлении отмечается, что пост директора совета Белого дома по внутренней политике займет Эндрю Бремберг. Ранее он был одним из функционеров Республиканской партии.

Кроме того, Трамп назначил экономиста Пола Уинфри заместителем и куратором бюджетной политики в совете Белого дома. До этого Уинфри работал в нескольких крупных американских научно-исследовательских организациях.

Будущий старший советник миллиардера Стивен Миллер возьмет под свое крыло совет по внутренней политике Белого дома.

Вопросами юстиции и безопасности в совете Белого дома займется Джон Задрозни. Последние шесть лет он работал в аппаратах верхней и нижней палат конгресса США.

Также Трамп назначил ряд руководителей других направлений деятельности совета Белого дома по здравоохранению, городскому развитию, образованию и иммиграционной политике.