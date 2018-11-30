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    Трамп проигнорировал вопрос российских журналистов о встрече с Путиным - ВИДЕО

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналистов  о том, почему он отказался встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 и хочет ли он провести такую встречу в будущем.

    Как передает Report, президент США услышал вопрос, но отмахнулся рукой от российских журналистов.

    Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на G20.

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