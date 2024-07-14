Трамп проходит медосмотр после стрельбы на митинге в Пенсильвании

Бывший президент США Дональд Трамп проходит медицинский осмотр после полученного ранения во время стрельбы на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

Бывший президент США Дональд Трамп проходит медицинский осмотр после полученного ранения во время стрельбы на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении официального представителя политика Стивена Чуна.

"Президент Трамп благодарит правоохранительные органы и службы экстренного реагирования за быструю реакцию на этот отвратительный инцидент. Он в порядке и проходит обследование в местном медучреждении", - заявил представитель политика.

Напомним, что Дональд Трамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.