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Трамп проходит медосмотр после стрельбы на митинге в Пенсильвании

Трамп проходит медосмотр после стрельбы на митинге в Пенсильвании Бывший президент США Дональд Трамп проходит медицинский осмотр после полученного ранения во время стрельбы на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.
Другие страны
14 июля 2024 г. 03:13
Трамп проходит медосмотр после стрельбы на митинге в Пенсильвании

Бывший президент США Дональд Трамп проходит медицинский осмотр после полученного ранения во время стрельбы на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя политика Стивена Чуна.

"Президент Трамп благодарит правоохранительные органы и службы экстренного реагирования за быструю реакцию на этот отвратительный инцидент. Он в порядке и проходит обследование в местном медучреждении", - заявил представитель политика.

Напомним, что Дональд Трамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.

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Версия на азербайджанском языке Yaralanan Donald Trampın son durumu açıqlanıb

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