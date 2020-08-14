Трамп проголосует по почте на праймериз во Флориде

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания проголосуют по почте на праймериз во Флориде, которые состоятся 18 августа.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания проголосуют по почте на праймериз во Флориде, которые состоятся 18 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета USA Today.

Сам же Трамп весьма скептически относится к подобной форме волеизъявления, полагая, что это может дать преимущество демократам на выборах.

Президентская чета в среду подала заявление на получение бюллетеней. Бланки должны были быть доставлены в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, после чего документы окажутся в Вашингтоне. В бюллетене, в частности, обозначены кандидаты в окружную комиссию, законодательное собрание штата и в Конгресс.

Трамп уже неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.