Трамп продлил запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с РФ

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп продлил на год финансирование культурных и образовательных обменов с рядом стран, включая Россию.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Запрет также касается Сирии, КНДР и Эритреи. В последний раз такое же решение принимал в 2016 году Барак Обама.

Ограничения основаны на законе о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года. Правительство США использует его, если считает, что власти указанных стран не соблюдают американские нормы по этому законопроекту. Однако уточняется, что если финансирование таких стран в интересах США, то может быть сделано исключение.