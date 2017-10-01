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    Трамп продлил запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с РФ

    Запрет также касается Сирии, КНДР и Эритреи

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп продлил на год финансирование культурных и образовательных обменов с рядом стран, включая Россию.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    Запрет также касается Сирии, КНДР и Эритреи. В последний раз такое же решение принимал в 2016 году Барак Обама.

    Ограничения основаны на законе о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года. Правительство США использует его, если считает, что власти указанных стран не соблюдают американские нормы по этому законопроекту. Однако уточняется, что если финансирование таких стран в интересах США, то может быть сделано исключение.

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