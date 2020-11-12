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Трамп продлил санкции в отношении Ирана

Трамп продлил санкции в отношении Ирана Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против этой страны.
Другие страны
12 ноября 2020 г. 21:25
Трамп продлил санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против этой страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из заявления американского лидера, распространенного Белым домом.

Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что "отношения США с Ираном пока не нормализованы", а "процесс выполнения двусторонних соглашений от 19 января 1981 года все еще находится в стадии реализации". Речь идет о так называемых алжирских соглашениях между США и Ираном, которые привели к освобождению американских дипломатов, более года проведших в Тегеране в качестве заложников после революции 1979 года. В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

"По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные в тот день меры с целью противодействия этому чрезвычайному положению должны продолжать оставаться в силе и после 14 ноября 2020 года", - отмечается в документе. "Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год", - добавил президент.

14 ноября 1979 года 39-й президент США Джимми Картер подписал указ номер 12170 в ответ на захват американских заложников в Тегеране.

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