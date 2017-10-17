Трамп продлил санкции против колумбийской наркомафии

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против колумбийской наркомафии, которые были введены еще в 1995 году.

Как передает Report, об этом сoобщает Газета.ру.

"Действия крупных торговцев наркотиками, сосредоточенных в Колумбии, по-прежнему представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США и вызывают крайний уровень насилия, коррупции и вреда в США и за рубежом", - заявил Трамп.

Отмечается, что санкции предусматривают замораживание активов лиц и организаций в американской юрисдикции, а также запрет лицам и организациям США на деловые контакты с ними.