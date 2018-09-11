Трамп продлил режим чрезвычайного положения в США

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения в стране, объявленный после терактов 11 сентября 2001 года. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, в заявлении лидера США отмечается, что террористическая угроза сохраняется, поэтому режим чрезвычайного положения, введенный 14 сентября 2001 года, продлевается еще на год.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских лайнера в США, два из них врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолет был направлен на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. А четвертый – потерпел крушение у города Шанксвилла в штате Пенсильвания, не долетев до американской столицы. В результате терактов погибли почти 3000 человек.