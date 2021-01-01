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Трамп продлил приостановку рабочих виз

Трамп продлил приостановку рабочих виз Президент США Дональд Трамп в четверг до 31 марта 2021 года продлил действие распоряжений о приостановке выдачи ряда категорий рабочих виз на фоне экономических последствий пандемии
Другие страны
1 января 2021 г. 08:15
Трамп продлил приостановку рабочих виз
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг до 31 марта 2021 года продлил действие распоряжений о приостановке выдачи ряда категорий рабочих виз на фоне экономических последствий пандемии.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Действие прокламации истекает 31 марта 2021 года и может быть продлено при необходимости", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.

Трамп подчеркнул, что пандемия продолжает оказывать серьезное воздействие на источники заработка американцев. "Хотя общий уровень безработицы в США в ноябре составил 6,7%, что отражает заметное снижение этого показателя по сравнению с апрельским максимумом, в несельскохозяйственном секторе с учетом сезонных колебаний в ноябре по-прежнему было на 9 834 000 рабочих мест меньше, чем в феврале 2020 года", - подчеркнул американский лидер.

Речь идет о прокламациях, подписанных главой Белого дома в апреле и июне 2020 года. Первой из них Трамп на 60 дней запретил выдачу грин-карт большинству категорий заявителей. В июне этот запрет был продлен до конца декабря. Кроме того, до 31 декабря была приостановлена выдача виз типа H-1B, H-2B, H-4, L и большинства документов категории J. Все они дают право на работу в США. Свои действия американский президент объяснил желанием сохранить рабочие места для американцев.

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