Трамп продлил на год режим ЧС в связи с конфликтом в Ливане

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год так называемый режим чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом в Ливане.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

Одновременно с этим пролонгируется действие положений исполнительного указа, который позволяет США вводить санкции против лиц, "подрывающих демократические институты" в этой стране.

В тексте специального уведомления напоминается, что данный режим был введен предшественником Трампа Джорджем Бушем - младшим в связи с "необычной и экстраординарной угрозой для национальной безопасности и зарубежной политики Соединенных Штатов", которая исходила от тех, кто подрывает работу "ливанского легитимного и демократически избранного правительства или демократических институтов".