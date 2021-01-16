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Трамп продлил еще на год режим ЧП в связи с ситуацией на границе с Мексикой

Трамп продлил еще на год режим ЧП в связи с ситуацией на границе с Мексикой Причиной стала необходимость получения средств на финансирование возведения стены на американо-мексиканской границе без одобрения Конгресса
Другие страны
16 января 2021 г. 10:02
Трамп продлил еще на год режим ЧП в связи с ситуацией на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в пятницу продлил еще на год действие режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении главы государства.

"Продолжающийся кризис в сфере безопасности и гуманитарный кризис на южной границе Соединенных Штатов продолжают угрожать нашей национальной безопасности, в том числе усугубляя последствия пандемии. Исполнительная ветвь власти предприняла шаги для выхода из кризиса, но необходимы дальнейшие действия для преодоления гуманитарного кризиса и контроля над незаконной миграцией, а также потоком наркотиков и преступников через южную границу Соединенных Штатов, - отметил президент. - По этим причинам чрезвычайное положение, объявленное 15 февраля 2019 года, и меры, принятые для реагирования на эту чрезвычайную ситуацию, должны оставаться в силе после 15 февраля 2021 года. <...> Я продлеваю еще на один год объявленный режим чрезвычайного положения".

Одной из главных причин введения режима ЧП стала необходимость получения средств на финансирование возведения стены на американо-мексиканской границе без одобрения Конгресса. Так, для этой цели Трамп в начале 2019 года смог заручиться суммой в размере 8 млрд долларов США.

В середине декабря прошлого года газета The Washington Post сообщила, что возможный отказ будущей администрации избранного президента США Джозефа Байдена от строительства ограждения на южной границе позволит сэкономить бюджету 2,6 млрд долларов США.

При Трампе борьба с нелегалами - пресечение их попыток пробраться в США и депортация тех, кому это удалось, - активизировалась. Еще во время предвыборной кампании в 2016 году он обещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль.

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