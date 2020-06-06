​Трамп продлил эмбарго на поставки иранской нефти

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/6399fe583e5745a1e714599a67977199/3ae2d131-ad55-4c16-8a9b-f5255e539724_292.jpg

Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий меморандум распространен пресс-службой Белого дома.

"После тщательного рассмотрения докладов Управления энергетической информации (EIA) Конгрессу, включая апрельский отчет, других имеющих отношение факторов в частности мировых экономических условий, роста добычи нефти определенными странами, уровня запасных мощностей и стратегических резервов, я определяю в соответствии с военным бюджетом на 2021 финансовый год, что есть достаточное количество нефти и нефтепродуктов из стран, помимо Ирана, чтобы позволить значительно сократить объем закупаемых у Ирана нефти и нефтепродуктов иностранными финансовыми организациями или через них", - отмечается в тексте.

Кроме того, президент пообещал "пристально следить за ситуацией".