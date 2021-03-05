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Трамп продает особняк на берегу океана за 49 млн долларов США

Трамп продает особняк на берегу океана за 49 млн долларов США Зарегистрированная на бывшего президента США Дональда Трампа компания выставила на продажу особняк на берегу океана в штате Флорида за $49 млн
Другие страны
5 марта 2021 г. 10:47
Трамп продает особняк на берегу океана за 49 млн долларов США
Дональд Трамп

Зарегистрированная на бывшего президента США Дональда Трампа компания выставила на продажу особняк на берегу океана в штате Флорида за 49 млн. долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает New York Post.

Дом расположен в курортном городе Палм-Бич. Поместье находится недалеко от резиденции Трампа Мар-а-Лаго, где сейчас проживает и он сам. Отмечается, что будущий хозяин особняка получит полное членство в гольф-клубе бывшего президента.

Площадь двухэтажного особняка составляет около 3 185 квадратных метров, в нем есть восемь спален, девять ванных комнат, библиотека, гостиная, застекленная терраса. Здание было построено в 1956 году, однако в нем проводили современный ремонт.

Главная особенность дома — панорамная терраса, с которой открывается вид на океан и безлюдный пляж.

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Версия на английском языке Donald Trump selling one of his $64 million Palm Beach mansions
Версия на азербайджанском языке Tramp okean sahilindəki malikanənisini 49 milyon dollara satır

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