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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп призвал власти Венесуэлы провести "свободные и честные" выборы в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы призываем режим Мадуро вернуть демократию, провести свободные и честные выборы, освободить всех политических заключенных незамедлительно и без условий, а также положить конец репрессиям и экономическим лишениям венесуэльского народа", — говорится в заявлении Трампа, распространенном во вторник Белым домом.

В Венесуэле 20 мая прошли президентские выборы. По последним данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей после подсчета 98,78% бюллетеней. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.

США объявили эти выборы фиктивными, а результаты нелегитимными.