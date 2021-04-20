Трамп призвал власти США к дружбе с Россией

США следует ладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать ее в сторону Китая

США следует ладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать ее в сторону Китая.

Как передает Report, такое заявление в эфире телеканала Fox News сделал экс-президент США Дональд Трамп.

Он считает, что Вашингтону необходимо вести дела с Москвой. Политик подчеркнул, что США "должны ладить с Россией, а не подталкивать ее в объятия Китая".

"Ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию", — убежден Трамп.

Бывший глава Белого дома также заявил, что он хорошо ладил с президентом России Владимиром Путиным, невзирая на то, что "российское расследование" повредило отношениям между двумя странами. Как указал Трамп, он также ладил и с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Трамп заявил о своей симпатии к Путину.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

В дальнейшем российский МИД вызвал посла США в Москве Джона Салливана и объявил ему, что в ближайшее время российская сторона представит серию ответных мер на введенные Вашингтоном санкции.