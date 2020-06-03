​Трамп призвал власти Нью-Йорка вводить Нацгвардию

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/acc46c59dc9389df2a1045f45d4d61ce/316e631a-cc7b-4baf-a136-2d034b0f7473_292.jpg

Президент США Дональд Трамп обратился к властям Нью-Йорка с просьбой ввести Национальную гвардию для пресечения массовых беспорядков в городе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, американский лидер отметил, что "неудачники и отбросы", которыми, по его мнению, являются участники беспорядков, "разрывают" город "на части".

"Нью-Йорк, обратитесь к Нацгвардии", - написал Трамп в своем Twitter.

При этом он призвал городские власти "действовать быстро".

Беспорядки и массовые протесты в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.