Трамп призвал уволить главу CNN

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп призвал уволить президента CNN Джеффа Закера.

Как сообщает Report, об этом политик написал на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, его увольнение необходимо, если телеканал не хочет лишиться доверия аудитории.

"Маленький Джефф Закер отвратительно выполняет свою работу, у него никчемные рейтинги, а AT&T следует уволить его, чтобы сохранить доверие", - заявил Трамп.

Он уточнил, что телеканал не в состоянии нормально функционировать из-за сильнейшей предвзятости, с которой происходит освещение деятельности президента США.