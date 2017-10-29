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    Трамп призвал ускорить процесс публикации писем Клинтон

    В распоряжении Госдепа в настоящий момент находятся около 40 тыс. страниц документов

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп призвал Государственный департамент ускорить публикацию писем бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которые находятся в распоряжении ведомства.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

    Своё желание глава США обосновывает стремлением к обеспечению прозрачности расследования дела, связанного с перепиской Клинтон.

    Как отмечает телекомпания, в распоряжении Госдепа в настоящий момент находятся около 40 тыс. страниц документов.

    Хиллари Клинтон, будучи государственным секретарём США в 2009—2013 годах, вела секретную служебную переписку через личную электронную почту.

    Как предполагается, это позволяло ей скрывать свои письма от государственных проверок, что запрещено госслужащим.

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