Трамп призвал ускорить процесс публикации писем Клинтон

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп призвал Государственный департамент ускорить публикацию писем бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которые находятся в распоряжении ведомства.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Своё желание глава США обосновывает стремлением к обеспечению прозрачности расследования дела, связанного с перепиской Клинтон.

Как отмечает телекомпания, в распоряжении Госдепа в настоящий момент находятся около 40 тыс. страниц документов.

Хиллари Клинтон, будучи государственным секретарём США в 2009—2013 годах, вела секретную служебную переписку через личную электронную почту.

Как предполагается, это позволяло ей скрывать свои письма от государственных проверок, что запрещено госслужащим.