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Трамп призвал Украину принять предложение Кремля о переговорах в Стамбуле

Трамп призвал Украину принять предложение Кремля о переговорах в Стамбуле Власти Украины должны немедленно согласиться на предложение Кремля о переговорах в Стамбуле.
Другие страны
11 мая 2025 г. 21:15
Трамп призвал Украину принять предложение Кремля о переговорах в Стамбуле

Власти Украины должны немедленно согласиться на предложение Кремля о переговорах в Стамбуле.

Как передает Report, об этом написал бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth.

По его словам, стороны могут достичь соглашения о прекращении боевых действий во время встречи, которая состоится в Турции.

"Президент России Путин не хочет прекращения огня с Украиной, но желает встретиться в четверг в Турции, чтобы попытаться положить конец кровопролитию. Украина должна немедленно согласиться на это", — отметил Трамп.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Ukraynanı Putinin təklif etdiyi danışıqlara dərhal razılaşmağa çağırıb

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