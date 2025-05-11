Трамп призвал Украину принять предложение Кремля о переговорах в Стамбуле

Власти Украины должны немедленно согласиться на предложение Кремля о переговорах в Стамбуле.

Власти Украины должны немедленно согласиться на предложение Кремля о переговорах в Стамбуле.

Как передает Report, об этом написал бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth.

По его словам, стороны могут достичь соглашения о прекращении боевых действий во время встречи, которая состоится в Турции.

"Президент России Путин не хочет прекращения огня с Украиной, но желает встретиться в четверг в Турции, чтобы попытаться положить конец кровопролитию. Украина должна немедленно согласиться на это", — отметил Трамп.