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Трамп призвал сторонников Никки Хейли поддержать его на выборах

Трамп призвал сторонников Никки Хейли поддержать его на выборах Экс-глава Белого дома Дональд Трамп призвал сторонников бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли поддержать его кандидатуру на предстоящих президентских выборах. 
Другие страны
6 марта 2024 г. 19:59
Трамп призвал сторонников Никки Хейли поддержать его на выборах

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп призвал сторонников бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли поддержать его кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Они помогли мне провести, безусловно, самый успешный "супервторник" в истории. Также я хотел бы попросить всех сторонников Хейли присоединиться к величайшему движению в истории", - написал он

В то же время Трамп выразил надежду на то, что Хейли останется в президентской гонке и "будет бороться до конца".

Ранее экс-постпред США при НАТО Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки. Хейли, которая оставалась последним заметным соперником Дональда Трампа в борьбе за президентскую номинацию от Республиканской партии, в "супервторник" смогла победить только в одном из 15 штатов - в Вермонте.

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