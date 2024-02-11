Трамп призвал США перестать помогать странам на безвозмездной основе

Вашингтон должен отказаться от безвозмездной помощи какой-либо стране и выделять средства исключительно в виде займов.

Вашингтон должен отказаться от безвозмездной помощи какой-либо стране и выделять средства исключительно в виде займов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отметил экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на выдвижение кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии.

"Ты слышишь меня, Сенат? С этого самого момента ни одной стране не должны выделяться деньги в виде иностранной помощи, если они направляются безвозмездно, а не в виде займа. Условия могут быть необычайно выгодными, например без процентов и на неограниченный срок, но это все же должен быть заем", - написал он на своей странице в соцcести Truth Social.

Бывший глава государства убежден, что Соединенным Штатам "больше не следует вести себя глупо" и что они должны иметь возможность в случае необходимости потребовать возвращения займа.

В своих выступлениях Трамп неоднократно указывал на экономические и политические проблемы, с которыми сталкиваются США при нынешнем президенте Джо Байдене. В частности, он утверждал, что Байден превратил Соединенные Штаты в страну, которая переживает упадок и "над которой все смеются".