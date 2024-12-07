Трамп призвал США не вмешиваться в происходящее в Сирии

США не стоит вмешиваться в ситуацию в Сирии.

США не стоит вмешиваться в ситуацию в Сирии.

Как передает Report, об этом заявил избранный президент страны Дональд Трамп в Truth Social.

"Сирия – это бардак, но она не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ней ничего общего. Это не наша борьба. Пусть все идет своим чередом. Не вмешивайтесь", – подчеркнул Трамп.

Ранее заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон призывает к защите гражданского населения в Сирии и вернуться к политическому процессу урегулирования кризиса. Он добавил, что в свете эскалации в стране США обеспокоены ее гуманитарными последствиями.