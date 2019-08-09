​Трамп призвал Сеул и Токио наладить отношения друг с другом

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал Сеул и Токио преодолеть разногласия и наладить отношения друг с другом.

"Я надеюсь, что Южная Корея и Япония начнут ладить друг с другом, <...> предполагается, что они должны быть союзниками. <...> (Они) должны сесть и наладить свои отношения".

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал американский лидер в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отъездом в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Трамп при этом добавил, что споры между двумя странами ставят США в "трудное положение".