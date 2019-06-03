Трамп призвал РФ, Сирию и Иран прекратить бомбардировки в Идлибе

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Президент США Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.

Как передаёт Report со ссылкой на "Газета.ru", об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам?", - написал Трамп.

По его словам, Россия и Сирия якобы бомбят провинцию Идлиб.

Он также добавил, что из-за подобных ударов "гибнут" мирные жители.

Ранее сообщалось, что Израиль ударил ракетами по военному аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс.