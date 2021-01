Президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно.

Как передает Report, об этом сообщил американский лидер в своем Twitter .

"Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!" - написал он.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!