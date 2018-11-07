Трамп призвал прекратить расследование о вмешательстве России в американские выборы

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном сговоре Трампа с Москвой для победы на выборах в 2016 году очень вредно для США и должно быть прекращено.

"Я считаю, что это очень плохо для нашей страны. Это постыдно. Оно должно прекратиться", - заявил американский президент на пресс-конференции, передает Report.

"Это расследование, на которое потрачены миллионы и миллионы долларов, но никакого сговора не было. Расследование посвящено именно сговору, но сговора не было", - подчеркнул Трамп.

"Я не обеспокоен чем-либо, связанным с этим расследованием, потому что это фальшивка", - добавил он.