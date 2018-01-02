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    Трамп призвал посадить в тюрьму помощницу Клинтон

    Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп призвал посадить в тюрьму помощницу экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон Хуму Абедин. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал в твиттере. 

    "Бесчестную помощницу Хиллари Клинтон Хуму Абедин обвиняют в несоблюдении элементарного протокола безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов… Посадить!", — заявил Трамп в Twitter. 

    Ранее сообщалось, что расследовавший дело о переписке Клинтон замглавы ФБР Эндрю Маккейб может оставить пост.

    В прошлом году мужа экс-советницы Клинтон приговорили к 21 месяцу тюрьмы за отправку интимных фото.

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