Трамп призвал посадить в тюрьму помощницу Клинтон

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп призвал посадить в тюрьму помощницу экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон Хуму Абедин. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал в твиттере.

"Бесчестную помощницу Хиллари Клинтон Хуму Абедин обвиняют в несоблюдении элементарного протокола безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов… Посадить!", — заявил Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что расследовавший дело о переписке Клинтон замглавы ФБР Эндрю Маккейб может оставить пост.

В прошлом году мужа экс-советницы Клинтон приговорили к 21 месяцу тюрьмы за отправку интимных фото.