 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп призвал перейти на систему голосования в США по удостоверению личности

    Президент США: Система сфальсифицирована, необходимо переходить к голосованию по удостоверению личности

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп призвал перейти на систему голосования по удостоверению личности.

    Как сообщает Report, на своей странице в Twitter, Д.Трамп написал, что ряд, преимущественно демократических, штатов, отказались передать данные о выборах 2016 года в комиссию по проверке предполагаемых фальсификаций и предложил перейти на систему, требующую удостоверения личности избирателей.

    "Они (штаты) изо всех сил боролись, чтобы комиссия не увидела их записи и методы, поскольку знают, как много людей голосовали незаконно. Система сфальсифицирована, необходимо переходить к голосованию по удостоверению личности", - написал Трамп в Twitter.

    "В качестве граждан США у вас требуют удостоверение личности в самой жесткой форме, что бы вы ни делали, кроме самой важной вещи - голосования за людей, которые будут управлять вашей страной. Добивайтесь удостоверения личности избирателей!", - добавил он.

    В США проведение выборов находится в ведении местных властей. В ряде штатов, чтобы проголосовать на выборах, достаточно предъявить водительские права или любой другой документ с фотографией. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi