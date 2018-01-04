Трамп призвал перейти на систему голосования в США по удостоверению личности

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп призвал перейти на систему голосования по удостоверению личности.

Как сообщает Report, на своей странице в Twitter, Д.Трамп написал, что ряд, преимущественно демократических, штатов, отказались передать данные о выборах 2016 года в комиссию по проверке предполагаемых фальсификаций и предложил перейти на систему, требующую удостоверения личности избирателей.

"Они (штаты) изо всех сил боролись, чтобы комиссия не увидела их записи и методы, поскольку знают, как много людей голосовали незаконно. Система сфальсифицирована, необходимо переходить к голосованию по удостоверению личности", - написал Трамп в Twitter.

"В качестве граждан США у вас требуют удостоверение личности в самой жесткой форме, что бы вы ни делали, кроме самой важной вещи - голосования за людей, которые будут управлять вашей страной. Добивайтесь удостоверения личности избирателей!", - добавил он.

В США проведение выборов находится в ведении местных властей. В ряде штатов, чтобы проголосовать на выборах, достаточно предъявить водительские права или любой другой документ с фотографией.