Трамп призвал New York Times встать на колени и извиниться

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Американское издание New York Times должно встать на колени и извиниться за все критические материалы.

Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

Трамп отметил, что издание должно во второй раз извиниться перед ним. Однако извинений должно быть больше: "Извинится ли The New York Times передо мной во второй раз, как они сделали после выборов 2016 года... На этот раз извинений должно быть больше и пройти лучше... им придется опуститься на колени и попросить прощения!".