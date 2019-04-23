Трамп призвал New York Times встать на колени и извиниться

Американское издание New York Times должно встать на колени и извиниться за все критические материалы.
Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
Трамп отметил, что издание должно во второй раз извиниться перед ним. Однако извинений должно быть больше: "Извинится ли The New York Times передо мной во второй раз, как они сделали после выборов 2016 года... На этот раз извинений должно быть больше и пройти лучше... им придется опуститься на колени и попросить прощения!".
Tural AsadiАвтор новости