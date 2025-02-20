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Трамп призвал международное сообщество не допустить ядерную войну

Трамп призвал международное сообщество не допустить ядерную войну Президент США Дональд Трамп считает применение атомного оружия и расширение клуба ядерных держав недопустимым.
Другие страны
20 февраля 2025 г. 05:39
Трамп призвал международное сообщество не допустить ядерную войну

Президент США Дональд Трамп считает применение атомного оружия и расширение клуба ядерных держав недопустимым.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил, выступая на инвестиционном форуме в Майами (штат Флорида), организованном Саудовской Аравией.

Трамп также подчеркнул, что считает необходимым проведение Соединенными Штатами переговоров с Россией и Китаем о сокращении числа ядерных боезарядов.

"Этому никогда нельзя позволить случиться. Если это произойдет, <...> мир будет уничтожен", - сказал о возможном применении ядерных вооружений Трамп.

"Мы не можем позволить другим странам обзавестись ядерным оружием. Не только Ирану", - добавил глава американской администрации.

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Версия на азербайджанском языке Tramp beynəlxalq ictimaiyyəti nüvə müharibəsinin qarşısını almağa çağırıb

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