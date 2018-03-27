Трамп призвал лидеров европейских стран присоединиться к решению США и выслать российских дипломатов

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп призвал всех лидеров стран Европы присоединится к США и выслать российских дипломатов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого Дома Радж Шах.

"Это были скоординированные усилия. Президент говорил со многими зарубежными лидерами, нашими европейскими союзниками и другими, призывал их присоединиться к Соединенным Штатам", - сказал он, комментируя действия остальных государств по высылке российских дипломатов.

По версии Шаха, данные меры "представляют собой не только важное послание, направленное российскому правительству, но и значительное снижение их разведывательного потенциала во всем мире, не только в Соединенных Штатах", сообщает ТАСС.