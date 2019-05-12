​Трамп призвал Китай в ближайшее время заключить торговую сделку

Глава Белого дома предположил, что Пекин чувствует себя проигравшим после последних переговоров по урегулированию торговых споров с Вашингтоном

Власти Китая не должны медлить и ждать новых выборов президента США, Пекину следует заключить торговое соглашение с Вашингтоном как можно скорее.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующее сообщение разместил в субботу в Twitter президент США Дональд Трамп.

Он предположил, что Китай чувствует себя проигравшим после последних переговоров по урегулированию двусторонних торговых споров. "Они (КНР) могут подождать до следующих выборов (в США), которые пройдут в 2020 году, чтобы им повезло и демократ одержал (на них) победу. При такой ситуации они продолжат грабить США на $500 млрд в год", - написал Трамп.

Единственная проблема состоит в том, что они знают, что я собираюсь выиграть (лучшие показатели экономики и уровня занятости в истории США и многое другое), и (торговая) сделка будет на гораздо худших для них (условиях), если будет заключена во время моего второго срока", - полагает президент. По его мнению, "было бы разумно с их стороны действовать уже сейчас". При этом он в очередной раз подчеркнул, что США получают выгоду от высоких пошлин на китайскую продукцию.