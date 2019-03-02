Трамп призвал Китай незамедлительно снять пошлины на товары из США

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter рассказал о том, что обратился к китайским партнёрам с просьбой незамедлительно снять пошлины, введённые в отношении сельскохозяйственной продукции из Соединённых Штатов.

Как передает Report, при этом он уточнил, что торговые переговоры сторон проходят успешно.

"Я попросил Китай незамедлительно снять пошлины, введённые в отношении нашей сельскохозяйственной продукции..., так как торговые переговоры идут неплохо", — написал Трамп.

Кроме того, президент отметил, что, в свою очередь, не стал повышать пошлины до 25% на китайскую продукцию 1 марта, сдержав таким образом обещание, данное в конце февраля.