Трамп призвал карать за убийство полицейских смертной казнью

Баку. 15 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что убийство полицейского следует карать смертной казнью. Как сообщает Report, об этом он рассказал выступая в Национальной академии ФБР в Куантико (штат Вирджиния).

По его словам такой шаг еще больше защитить полицейских от трагических случаев на службе. «Мы будем защищать тех, кто защищает нас… Мы считаем, что преступники, убивающие полицейских, должны приговариваться к смертной казни", - добавил Трамп.

По его словам, количество нападений, совершаемых на полицейских растет с каждым годом. "В прошлом году полицейские в Америке подвергались нападениям каждые 10 минут. В 2016 году в США свыше 140 сотрудников полиции погибли при исполнении своих обязанностей", - сказал Трамп.

Согласно обнародованному в сентябре докладу министерства юстиции, количество убийств в стране возросло в 2016 году на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. В США было совершено 1,25 млн насильственных преступлений, из них - 17250 убийств.

Смертная казнь считается сейчас допустимой мерой наказания в 31 из 50 американских штатов. Основной способ лишения жизни приговоренных - смертельная инъекция.