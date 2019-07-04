Трамп призвал Иран быть осторожнее с угрозами превысить лимит запасов обогащенного урана

Иранским властям следует быть осторожнее с угрозами превысить лимит запасов низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп разместил в среду в Twitter.

"Иран, будь осторожен с угрозами", - написал президент. По его словам, эти угрозы могут серьезнейшим образом "обернуться против" Тегерана.

Напомним, что в понедельник в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен СВПД по иранской ядерной программе. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано доложил об этом Совету управляющих агентства.