Трамп призвал Индию и Пакистан к диалогу по ситуации с Кашмиром

Трамп призвал Индию и Пакистан к диалогу по ситуации с Кашмиром

17 августа, 2019 04:22

https://report.az/storage/news/8efa3f27b224b946838002c8b9371fa6/eee1d942-4044-48aa-b3af-b6dd6d0e3a83_292.jpg Президент США Дональд Трамп призвал Пакистан и Индию урегулировать ситуацию по Кашмиру путём диалога. «Президент США Дональд Трамп обсудил сегодня по телефону с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом развитие событий в регионе», — цитирует ТАСС сообщение заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли. Отмечается, что американский президент подчеркнул важность урегулирования напряжённости между Индией и Пакистаном посредством диалога в том числе по ситуации в Джамму и Кашмир.

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