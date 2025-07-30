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Трамп призвал главу ФРС США снизить ставку после данных о росте ВВП

Трамп призвал главу ФРС США снизить ставку после данных о росте ВВП Президент США Дональд Трамп призвал главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла снизить ключевую ставку после обнародованных данных о росте ВВП в двух кварталах.
Другие страны
30 июля 2025 г. 17:53
Трамп призвал главу ФРС США снизить ставку после данных о росте ВВП

Президент США Дональд Трамп призвал главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла снизить ключевую ставку после обнародованных данных о росте ВВП в двух кварталах.

Как передает Report, об этом американский президент написал в соцсети Truth Social.

"Вышел отчет о ВВП во втором квартале: 3% - гораздо лучше, чем ожидалось. "Опоздавший" должен снизить ставку. Инфляции нет! Пусть люди покупают и рефинансируют свои дома", - отметил он.

"Опоздавшим" президент США называет главу ФРС, поскольку тот отказывается снижать ставку, аргументируя это непредсказуемостью для экономики решений Трампа по импортным пошлинам.

Срок полномочий Пауэлла в качестве руководителя банковского регулятора истекает в мае следующего года, американский лидер ранее говорил, что не собирается увольнять его до этого времени.

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