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Трамп призвал ФБР вернуть изъятые из его резиденции документы

Трамп призвал ФБР вернуть изъятые из его резиденции документы Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп призвал Федеральное бюро расследований (ФБР) немедленно вернуть документы, изъятые этой спецслужбой во время обыска в его резиденции Мар-а-Лаго.
Другие страны
15 августа 2022 г. 08:32
Трамп призвал ФБР вернуть изъятые из его резиденции документы

Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп призвал Федеральное бюро расследований (ФБР) немедленно вернуть документы, изъятые этой спецслужбой во время обыска в его резиденции Мар-а-Лаго.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую запись Трамп разместил в воскресенье в своей социальной сети Truth Social.

"Только что стало известно, что ФБР во время своего теперь уже знаменитого рейда забрало коробки с материалами типа "адвокат-клиент" (касаются конфиденциального сотрудничества адвоката и клиента), а также материалами "исполнительной власти" (право президента США и других представителей исполнительной власти удерживать определенные конфиденциальные связи от судов и законодательной власти), которые они не должны были забирать, - сказал экс-президент. - Я прошу немедленно вернуть эти документы туда, где их взяли".

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