Трамп призвал ФБР вернуть изъятые из его резиденции документы

Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп призвал Федеральное бюро расследований (ФБР) немедленно вернуть документы, изъятые этой спецслужбой во время обыска в его резиденции Мар-а-Лаго.

Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп призвал Федеральное бюро расследований (ФБР) немедленно вернуть документы, изъятые этой спецслужбой во время обыска в его резиденции Мар-а-Лаго.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую запись Трамп разместил в воскресенье в своей социальной сети Truth Social.

"Только что стало известно, что ФБР во время своего теперь уже знаменитого рейда забрало коробки с материалами типа "адвокат-клиент" (касаются конфиденциального сотрудничества адвоката и клиента), а также материалами "исполнительной власти" (право президента США и других представителей исполнительной власти удерживать определенные конфиденциальные связи от судов и законодательной власти), которые они не должны были забирать, - сказал экс-президент. - Я прошу немедленно вернуть эти документы туда, где их взяли".