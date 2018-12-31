Трамп призвал демократов прервать праздничные отпуска

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп утром предновогоднего дня из овального кабинета призвал демократов выйти из отпуска и проголосовать по бюджету, что могло бы положить конец приостановке работы примерно четверти федеральных ведомств.

"Я в овальном кабинете. Демократы, вернитесь из отпусков сейчас же и дайте нам голоса, необходимые для безопасности границы, включая стену. Вы голосовали "за" в 2006 и 2013. Еще одно "за", только при мне в этой должности она будет построена. И быстро!" - написал он в понедельник в своем Twitter.

Однако сенат, в котором демократы отказались поддержать запрошенные администрацией пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, соберется только 2 января.

В этот день весь конгресс последний раз соберется в нынешнем составе, чтобы формально сложить полномочия и передать их следующему составу, который заступит 3 января.Никто из демократов пока не отозвался на призывы Трампа вернуться из праздничного отпуска, который начался перед Рождеством. Единственным ответом были заявления с возложением ответственности на Трампа за бюджетный кризис и его последствия в виде приостановки работы ряда федеральных ведомств.

"Невероятно, как все демократы могут использовать их смехотворную формулировку и говорить, что стена не работает. Она работает, и построена как надо, почти 100%! Они называют это старой технологией, но то же можно сказать о колесе. Теперь они говорят, что это аморально. Но еще более аморально, когда гибнут люди!" - написал Трамп.